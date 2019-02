JUVENTUS PARMA KUCKA / Juraj Kucka è stato uno dei protagonisti del pareggio per 3-3 tra Juventus e Parma. Lo slovacco ha sfornato due assist decisivi per la causa gialloblu: "Non abbiamo mai mollato, adesso ci godiamo questo punto. Ci abbiamo creduto fino alla fine.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Non pensavamo di pareggiarla, per 70 minuti la Juventus ha giocato molto bene - le parole di Kucka in zona mista - E' un bel ritorno per me in Italia, sono contento di giocare nuovamente in Serie A. Qui è tutto diverso rispetto al campionato turco, sto cercando di imparare tatticamente cosa mi chiede l'allenatore. Fisicamente sto meglio, dopo due mesi fuori per infortunio sto cercando di trovare la condizione migliore.? Lui esono due frecce, vanno a duemila all'ora. E questo ci facilità le cose".