Calciomercato Bologna, ESCLUSIVO: Farias-Falcinelli, si tratta

CALCIOMERCATO BOLOGNA CAGLIARI SCAMBIO FARIAS FALCINELLI / È ancora in piedi l'idea di scambio tra il Cagliari e il Bologna che coinvolge Farias e Falcinelli.

Le parti stanno discutendo di un prestito con diritto di riscatto concesso al Cagliari per Falcinelli mentre Farias approderebbe a Bologna in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , tanti club, tra manovre di disturbo e interesse reale, si sono fatti avanti per Farias come l’, lae l’. Le ultime battute del mercato scriveranno il futuro di Farias.