Calciomercato Roma, il punto su Barrios: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA BARRIOS / Seguito e stimato dalla Roma Wilmar Barrios ieri ha giocato un'ora in campionato, sostituito da Campuzano, il settimo straniero della rosa arrivato al Boca Juniors in questa sessione di mercato. Proprio la necessità di cedere un calciatore non argentino entro il 31 gennaio ha fatto considerare agli Xeneizes l'ipotesi di cedere Barrios. Il club giallorosso è entrato in contatto con la dirigenza gialloblu che, secondo le ultime indiscrezioni riportate da 'Sportmediaset', avrebbe detto sì alla Roma per il prestito con obbligo di riscatto.

Una voce che, tuttavia, non ha trovato conferma nelle verifiche fatte da Calciomercato.it presso Trigoria.

In Argentina, intanto, le ultime informazioni raccolte ci dipingono un Boca maggiormente incline a privarsi di uno tra Lucas Olaza, Frank Fabra o Sebastian Villa per tornare entro i limiti dei sei stranieri imposto dall'AFA. Nonostante le smentite, però, il dossier Barrios non potrà considerarsi chiuso definitivamente fino all'ultimo giorno di mercato. L'interesse della Roma resta vivo e la "demonizzazione" del calciatore da parte di alcuni organi di stampa argentini e di una parte della tifoseria del Boca sembrano comunque propedeutici ad una seperazione.

