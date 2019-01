CALCIOMERCATO PARMA SPAL D'AVERSA - Il Parma si fa rimontare due gol e perde il derby casalingo contro la Spal. Il tecnico dei gialloblu Roberto D'Aversa commenta così la sconfitta in conferenza stampa: "Per oltre un'ora abbiamo fatto benissimo e il vantaggio era giusto. Non è un alibi, ma non stavamo benissimo dal punto di vista fisico.

Potevamo fare il 3-0, ma anche riportarci in vantaggio dopo il 2-2 e pareggiare dopo il 2-3. Serviva più malizia e il loro primo gol ci ha spaventati. A volte vieni tradito dall'aspetto mentale".

D'Aversa parla anche della sessione invernale di trasferimenti che sta per chiudersi: "Stiamo facendo un mercato da salvezza perché quello è il nostro obiettivo. Deiola ha chiesto di andare via e noi non tratteniamo i giocatori contro la loro volontà".

