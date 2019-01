CHIEVO FIORENTINA PEZZELLA PELLISSIER/ Furenti le proteste dei giocatori del Chievo che, dopo il gol di Giaccherini annullato per un cavillo regolamentare, si sono visti non assegnare un calcio di rigore che poteva ampiamente starci. Sugli sviluppi di una punizione dal limite infatti, Pellissier, in procinto di battere al volo, è stato spinto con energia da German Pezzella. L'intervento 'di mestiere' del difensore argentino ha negato al capitano clivense la possibilità di calciare.

L'arbitroha lasciato correre senza consultare il VAR, evidentemente l'episodio non è stato valutato come un 'chiaro errore' scatenando le ire anche della società gialloblu che si è sfogata dell'arbitraggio con un tweet al 'veleno': "Pellissier tocca forse con un tacchetto la linea dell’area di rigore, gol di Giaccherini. No, controllo del Var e gol non dato. Pellissier tenta lil tiro. Il capitano è colpito da dietro e non può intervenire sulla palla. Tutto ok, nemmeno un controllo al Var". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!