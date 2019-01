CALCIOMERCATO SAMPDORIA OSTI / Gli ultimi giorni di mercato potrebbero riservare ancora sorprese in casa Sampdoria.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ad annunciarlo è il diretto sportivo del club blucerchiato Carlo, che ai microfoni di 'Sky Sport' non ha escluso nuove operazioni in entrata: "Il mercato chiuderà il 31 gennaio e sappiamo che nel calcio le sorprese possono arrivare fino all'ultimo minuto. Vogliamo dare fiducia a questo gruppo e così stiamo facendo: se dovesse capitare qualcosa lo faremo, ma sempre per costruire un futuro per questo club".