CALCIOMERCATO BOLOGNA INZAGHI / Sfida salvezza tra Bologna e Frosinone, match che può decidere anche le sorti di Filippo Inzaghi, sempre in bilico visto il terzultimo posto in classifica.

Parlando in conferenza stampa l'allenatore rossoblu non ha nascosto la possibilità che un eventuale risultato negativo possa costargli la panchina: "Conosco il pensiero die so ancora meglio che ogni partita per me è un esame, qui c'è un ambiente fantastico e sono contento di essere qui. Ho fiducia sul fatto che riuscirò a regalare soddisfazioni, mi piacerebbe rimanere anche per vedere il nuovo stadio".

Inzaghi ha parlato anche di calciomercato: "Dobbiamo fare bene con chi abbiamo a disposizione. De Maio ha chiesto di andare via e gli faccio l'in bocca al lupo. Ci sono Sansone e Soriano che hanno fatto bene a Ferrara. Vedremo cosa accadrà da qui a gennaio: penso poco al mercato, sono concentrato sul campo".

