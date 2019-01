CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN PERISIC OZIL BARELLA DE PAUL / Sebbene non abbia messo ancora a segno colpi importanti in questa finestra di mercato, l'Inter si sta muovendo molto per provare a consegnare a Spalletti una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Ad aprire alcuni scenari importanti già a gennaio e non solo, ci ha pensato il giornalista sportivo Carlo Pellegatti, il quale ha fatto il punto sul mercato nerazzurro ai microfoni di 'Telelombardia'. Il giornalista ha diffuso alcune rivelazioni, partendo dalla questione Nainggolan: "Mi hanno chiamato, dicendomi che l’Inter vorrebbe cederlo in Premier.

Su di lui ci sarebbero, quest’ultimo alle prese con l’infortunio occorso a Fellaini".

Pellegatti ha poi continuato a parlare del club nerazzurro, soffermandosi su Perisic: "Mi è stato comunicato che l’Inter lo venderebbe solo in presenza di un’alternativa. Quest’ultima potrebbe essere Ozil: l’Arsenal non lo vuole cedere a gennaio mentre i nerazzurri lo vorrebbero in prestito per sei mesi, aiutando i Gunners a pagare l’ingaggio e promettendo al calciatore di acquistarlo in estate. Tutto ciò permetterebbe a Spalletti di giocare con Ozil e Lautaro alle spalle di Icardi". Le rivelazioni si concludono con una parentesi su altri due obiettivi nerazzurri, Barella e de Paul: "Da quello che so, Barella è certo per l’estate, grazie al portiere Radu e a un conguaglio economico. De Paul invece è stato messo sul mercato dall'Udinese già per gennaio”.

