La Champions fa tremare la Juve, esonero e ribaltone: “Pallino Thiago Motta”

La Juventus ha messo da tempo nel mirino Thiago Motta in caso di divorzio con Allegri: c’è però una minaccia per il club bianconero

Tremenda delusione per il Paris Saint-Germain, che davanti al pubblico amico del ‘Parco dei Principi’ non riesce nella rimonta al cospetto del Borussia Dortmund.

I tedeschi di Terzic sono la sorpresa della Champions League e si impongono anche in terra francese dopo il successo in casa dell’andata. Il PSG manca così la finale di Wembley e deve ancora rimandare l’assalto alla massima competizione europea. Niente da fare neanche per Mbappe, alla sua ultima partita europea con la casacca dei parigini prima del divorzio (e del probabile approdo al Real Madrid) a fine stagione. La Champions resta così un miraggio per il Paris Saint-Germain, che ha festeggiato l’ennesimo titolo in campionato e a fine mese si giocherà la Coppa di Francia contro il Lione.

Panchina Juventus, pericolo PSG: Al-Khelaifi pensa a Thiago Motta se salta Luis Enrique

L’addio ai sogni di gloria in Champions League potrebbe così rimettere in discussione anche il futuro in panchina di Luis Enrique.

L’ex tecnico di Barcellona e Roma ha un contratto per un altro anno – fino al giugno 2025 – e la sua posizione sembrava salda fino a qualche settimana fa. Adesso la mancata finale di Champions può rimescolare le carte in tavola, con la proprietà dei parigini che starebbe valutando la posizione del tecnico spagnolo e non sarebbero da escludere colpi di scena come riferisce Paolo Paganini: “Attenzione perché mi dicono ora dal Principato che il PSG dopo la nuova eliminazione dalla Champions potrebbe pensare a un cambio in panchina e puntare su Thiago Motta pallino di Al-Khelaifi“, scrive su X il giornalista.

Con il possibile esonero di Luis Enrique, quindi, il Paris Saint-Germain si fionderebbe sull’attuale allenatore del Bologna cercando di soffiarlo alla Juventus, che da mesi segue il profilo dell’italo-brasiliano per il post Allegri.