CALCIOMERCATO ROMA ZIYECH AJAX / La Roma sta già programmando le mosse giuste per provare a regalare a Di Francesco una rosa competitiva anche nella prossima stagione. Un ruolo che sarà certamente rinforzato nella prossima sessione estiva di calciomercato sarà quello relativo alle corsie offensive, lungo le quali sia Perotti che Under, per motivi diversi, non hanno finora inciso. L'argentino sta facendo avanti e indietro dall'infermeria senza trovare continuità mentre il turco non si sta confermando ai livelli della passata stagione.

Per cercare di dare nuova linfa al reparto, Monchi potrebbe tornare su un obiettivo già seguito in passato.

La 'Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, apre alla possibilità che Monchi possa tornare a pressare l'Ajax per Hakim Ziyech, ala destra marocchina. Il classe '93, che all'occorrenza può svolgere anche il ruolo di trequartista, ha già siglato 12 gol e 11 assist in stagione e potrebbe lasciare i Lancieri durante la prossima estate.

