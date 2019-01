SIVIGLIA BARCELLONA BEN YEDDER SALA / Ore di grande angoscia per Emiliano Sala: le ricerche dell'aereo sul quale viaggiava l'attaccante argentino sono state finora infruttuose e le autorità non sono ottimiste sulle possibilità di ritrovare in vita i due passeggeri.

La scomparsa dell'ex, che si era appena trasferito al, scuote il mondo del calcio e la solidarietà varca i confini di Francia e Inghilterra per arrivare in Spagna: durantedi coppa del Re, l'attaccnte franco-tunisinocon un passato in Ligue 1 ha voluto dedicare il suo gol proprio a Sala. "Per mio fratello. Forza E. Sala" il messaggio presente sulla maglietta mostrata dal calciatore dopo il gol che ha fissato il punteggio sul 2-0 per gli andalusi.