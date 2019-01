Calciomercato, Iturbe-Parma: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO ITURBE PARMA / Dopo Gervinho ecco Iturbe? L'ipotesi non è affatto peregrina, anche se necessita di uno sforzo importante da parte del Parma.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it , infatti, il club emiliano ha realmente effettuato dei sondaggi per l'ex attaccante della, ma ad oggi non c'è ancora una trattativa concreta. L'idea di riportare l'esterno mancino in Italia stuzzica molto i Ducali che ora, dopo i primi contatti, dovranno decidere se compiere gli sforzi economici necessari per arrivare a dama.