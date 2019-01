CALCIOMERCATO PARMA D'AVERSA PIZZAROTTI / Il Parma sta attraversando un ottimo periodo di stagione, visto il nono posto in campionato con 28 punti conquistati. Il merito è anche del tecnico Roberto D'Aversa, bravo a far girare bene la squadra e a riuscire a tirar fuori il massimo dai propri elementi.

A tessere le lodi dell'allenatore nato a Stoccarda ci ha pensato il presidente dei ducali: "Per noi è il miglior tecnico possibile. Se dipendesse da me - spiega a 'Radio Rai Uno' - lo legherei al club per i prossimi 10 anni".

Il numero uno del Parma però ha poi continuato, aprendo alla possibilità di un addio non troppo lontano di D'Aversa: "Purtroppo per noi, credo che Roberto avrà un futuro in squadre importanti. Posso solo dire che, per ora, rimarrà con noi fino all'anno prossimo".

