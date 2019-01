CALCIOMERCATO ROMA WEIGL / Niente Roma per il centrocampista tedesco Julian Weigl, che nelle scorse settimane era stato accostato anche al club capitolino, da tempo in cerca di un nuovo mediano.

Il classe 1995 deldovrebbe rimanere in giallonero anche in questa finestra di calciomercato di gennaio.Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ad annunciarlo il direttore sportivo del BVB, Michael Zorc che intervistato dalla ZDF ha confermato: "Non si muove, resta a Dortmund". Il Borussia dunque blinda Weigl, con buona pace di Roma e PSG.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui