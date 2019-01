JUVENTUS BENTANCUR / Oltre allo squalificato Pjanic, Allegri rischia di non avere a disposizione anche Rodrigo Bentancur per il posticipo di lunedì della Juventus contro il Chievo.

Il giovane centrocampista argentino non ha ancora smaltito i postumi della contusione rimediata nella finale di Supercoppa con ile anche oggi ha svolto un lavoro personalizzato lontano dal resto del gruppo. Per Bentancur sarà decisiva la rifinitura di domani alla Continassa.in mediana potrebbe così schierare Emre Can e Khedira oltre a Matuidi, o arretrare il raggio d'azione di. Da non escludere anche un possibile cambio di modulo e un centrocampo a quattro, con l'ex Fiorentina e Douglas Costa sugli esterni.