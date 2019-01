CALCIOMERCATO INTER WANDA NARA ICARDI / Continua a tenere banco la difficile trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter: si attende l'incontro tra Wanda Nara e i dirigenti nerazzurri che potrebbero sbloccare l'empasse, ma intanto sui social la moglie-procuratore dell'attaccante argentino continua a mandare messaggi criptici.

L'ultimo in ordine di tempo è contenuto in una storia Instagram: "Mi piacciono le persone che parlano tre lingue: in faccia, in maniera diretta e con le pa...".

Come raccontato da Calciomercato.it, tra Inter e Icardi manca ancora l'accordo sull'ingaggio, così come sull'eventuale eliminazione della clausola rescissoria. Nelle ultime settimane non sono mancati i botta e risposta tra le parti con alcune uscite di Wanda Nara che non sono andate giù alla dirigente interista, così come Icardi ha risposto in maniera piccata ad alcune indiscrezioni giornalistiche. Ora il nuovo post della moglie dell'attaccante che aggiunge ulteriore benzina sul fuoco.

