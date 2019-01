CALCIOMERCATO ZENIT PAREDES / Il Chelsea non molla Leandro Paredes, pallino di Maurizio Sarri dai tempi di Napoli. Ma la strada - confermano indiscrezioni di Calciomercato.it - è ancora in salita, il club russo non scende dalla richiesta di 40 milioni di euro e sogna di trattenere l'argentino almeno fino al termine della stagione. Nei prossimi giorni, sono previsti nuovi contatti sull'asse Londra-San Pietroburgo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'ex giallorosso spinge per partire e riprendersi quella vetrina che gli manca da tempo. Intanto i Blues stringono per. L ' attaccante è atteso a Londra per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Capitolo Piatek: raggiunto l'accordo con il giocatore sulla base di un quinquennale da 2 milioni a stagione, Genoa e Milan sono al lavoro per trovare un punto di intesa sulla formula del pagamento (prestito molto oneroso per riscatto). Vigila il Real Madrid, ma i rossoneri conservano un vantaggio e pertanto non temono brutte sorprese...