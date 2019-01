VIDEO GATTUSO HIGUAIN SCIVOLATA / Prosegue la preparazione in casa Milan per la sfida alla Juventus in Supercoppa.

Clima disteso in Arabia Saudita: il triangolo di mercato Milan-Juventus-Chelsea per Higuain non sembra distrarre la squadra die durante gli allenamenti c'è spazio anche per qualche risata. Tutto merito proprio del centravanti argentino, che durante il torello ha letteralmente abbattuto il mister in scivolata. Tanti sorrisi e un mercato, che almeno per un momento sembra davvero lontano.