MILAN JUVENTUS BAKAYOKO PAQUETA / Testa alla Supercoppa in casa Milan. I rossoneri dopo il successo contro la Sampdoria, che ha visto tra i protagonisti ancora una volta Bakayoko, sono volati in Arabia Saudita. Il centrocampista crede nel successo contro la Juventus: "Vincere contro la Sampdoria è stato importantissimo - ammette ai microfoni di 'MilanTv' - Ci dà molta fiducia per la Supercoppa, sono molto contento di come abbiamo giocato nei tempi supplementari, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Dobbiamo continuare così e concentrarci su questa sfida importante. Una vittoria dà sicuramente morale e mi sento bene.

Ho solo bisogno di recuperare un po' di energie e dare battaglia nella partita contro la Juve. Credo che dobbiamo giocare da squadra, allenarci duramente insieme per vincere contro la Juventus, la migliore squadra in Seria A in questo momento ma credo che in una partita secca ci sia la possibilità di batterli.

Cerco di dare il meglio per il Milan e per i tifosi rossoneri. Sono contento perché sto giocando bene e posso fare ancora di più. Paquetà è un buonissimo giocatore, mi piace molto per le sue doti tecniche, ha anche un buon tiro. Credo ci darà una grossa mano. È anche molto divertente e questo fa bene per lo spogliatoio, sono contento di averlo in squadra".

