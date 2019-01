CALCIOMERCATO MILAN MORATA CHELSEA / Quale futuro per Alvaro Morata: l'attaccante spagnolo continua ad essere un nome molto 'chiacchierato' in queste settimane di calciomercato. Accostato al Milan, nell'ambito dell'operazione che potrebbe portare Higuain al Chelsea, l'ex Juventus è ambito anche in Spagna dove si parla di Siviglia (che però ha acquistato Munir) e Atletico Madrid.

L'unica certezza per Morata è che per lui alla corte dinon c'è più spazio: anche quest'oggi, infatti, nel match di Premier League contro ill'ex tecnico delnon lo ha schierato nella formazione titolare ma non solo. Morata è finito addirittura in tribuna, il chiaro segnale che la sua esperienza in 'Blues' è ormai giunta al capolinea: resta solo da cpaire quale sarà la prossima destinazione per il 24enne cresciuto nel