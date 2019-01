CALCIOMERCATO ROMA MANCINI / La Roma è decisa ad assicurarsi Gianluca Mancini per la prossima stagione. Secondo il 'Corriere dello Sport' Monchi e l'Atalanta - che ha messo nel mirino Zajc dell'Empoli - sono al lavoro per trovare la quadratura del cerchio.

Si parla di un possibile affare sui 25 milioni di euro, compresa probabilmente una contropartita tecnica. Ci sarebbe un accordo per il nome di, tuttavia per ora l'argentino non è interessato al trasferimento in nerazzurro. Senza contare che il suo stipendio sfora i paletti della società di Percassi. Per Mancini, comunque, i giallorossi dovranno battere la concorrenza di(di cui il classe '96 è tifoso) eoltre che di diversi club stranieri, su tutti l'che ha già fatto un tentativo (respinto) per averlo a gennaio.