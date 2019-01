CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN / Higuain via dal Milan per approdare al Chelsea di Sarri trattativa non semplice, come raccontato da Calciomercato.it, ma che comunque va avanti. Ne ha fatto un cenno anche l'ex allenatore del Napoli nella conferenza stampa odierna: "Higuain? Come sapete, non sono coinvolto nel mercato. Ho parlato con il club e loro conoscono la mia opinione. Secondo me abbiamo bisogno di due giocatori.

Ora dipende da cosa deciderà il club, ma io non so nulla del mercato. Seandrà in un altro club, avremo bisogno di un sostituto".

Sarri ha poi riservato una risposta al Bayern Monaco che sta corteggiando il giovane inglese Callum Hudson-Odoi: "Non credo che il Bayern Monaco si stia comportando in maniera professionale parlando con un giocatore sotto contratto con il Chelsea: non hanno rispettato il nostro club. Per il resto non so cosa dire: Hudson-Odoi sta migliorando e sono contento".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui