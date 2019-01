CALCIOMERCATO INTER RISCATTO KEITA / Ancora sei mesi per convincere la dirigenza dell'Inter. Keita Baldé è pronto a conquistare i nerazzurri e punta sempre più in alto. In un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport', l'esterno senegalese ha parlato del suo momento: "Ho finito bene il 2018, era molto importante vincere l'ultima partita ad Empoli per finire bene l'anno. Ora siamo concentrati su questo 2019 per far sempre meglio e superare le aspettative. Mi serviva una scintilla, che è arrivata contro l'Empoli.

Ero consapevole di questo, conosco i miei mezzi, dovevo avere soltanto pazienza e aspettare che arrivasse il primo. Spero di non fermarmi qua e fare sempre meglio".

L'ex Lazio si gode la sua avventura nerazzurra: "Qui siamo una grande famiglia, mi hanno accolto bene. Anche in campo mi sento bene, cerco di dare una mano e il meglio di me, attraverso il mio contributo". Infine, Keita ha parlato del riscatto che l'Inter potrà esercitare al termine della stagione per prelevare il giocatore a titolo definitivo dal Monaco: "Sinceramente penso soprattutto a lavorare e fare bene. A fine stagione il tempo dirà cosa succederà, mi concentro sul campo".

