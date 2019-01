SONDAGGIO CM.IT - Calciomercato Milan, via libera al colpo Carrasco

CALCIOMERCATO MILAN CARRASCO / Dopo Paqueta entra nel vivo il calciomercato Milan che a gennaio prevede novità in diversi reparti. Gran fermento, in questa fase, si registra in particolar modo in attacco dove dopo il passaggio di Luis Muriel alla Fiorentina è caccia al nuovo volto con cui completare il reparto offensivo.

Si cerca un esterno abile anche nel ruolo di seconda punta e sono tanti i nomi accostati al club rossonero. I tifosi, però, non hanno dubbi: il 54% degli utenti che hanno partecipato al sondaggio di Calciomercato.it su Twitter, infatti, punta forte su Yannick, pronto al rientro in Europa dalla Cina. Il 23% vorrebbedell'Udinese, mentre il 12% scegliee l'11% va su