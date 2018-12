Calciomercato Fiorentina, le condizioni per la partenza di Eysseric

CALCIOMERCATO FIORENTINA EYSSERIC NIZZA / Per Valentin Eysseric alla Fiorentina non c'è più posto. Il giocatore ha trovato davvero poco spazio quest'anno con Pioli e ha già espresso il desiderio di andar via.

Su di lui il, squadra dalla quale era approdato in. I viola intendono accontentarlo e aspettano la richiesta ufficiale del club francese. Secondo 'La Nazione', l'affare si chiuderà se il Nizza accetterà un prestito con diritto di riscatto fissato a, in modo che il club viola possa effettuare una plusvalenza.