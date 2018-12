NAPOLI BOLOGNA ANCELOTTI/ Siparietto curioso al San Paolo durante Napoli-Bologna.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Dopo la realizzazione di Arkadiusz, l'arbitro Calvarese è andato al VAR per controllare che la rete fosse regolare e Carlo, allenatore degli azzurri, non sapendo quale fosse la presunta scorrettezza si è rivolto all'inviato a bordo campo di 'Sky' che non ha potuto però rivelare nulla e rispondendo così al tecnico di Reggiolo: "Io non posso parlare con lei". Sorridendo.