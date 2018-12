NAPOLI BOLOGNA KOULIBALY/ Nonostante la squalifica che terrà Kalidou Koulibaly fuori per 2 partite in Serie A, domani al San Paolo potrebbero esserci molte 'facce' del difensore francosenegalese. Il Napoli club di Udine avrebbe infatti avanzato un'iniziativa su Facebook per indossare la maschera del centrale degli azzurri in occasione della sfida contro il Bologna, prevista per domani.

Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Anche Faouzi Ghoulam, laterale sinistro della squadra partenopea, pochi minuti fa su Twitter, ha espresso tutta la sua vicinanza al suo compagno di squadra indossando una maschera raffigurante il suo volto e con queste parole: "Non importa il colore della pelle. Non importa la religione. Non importa per quale squadra fai il tifo. Il calcio, come tutti gli sport, é un gioco. E tutti i giochi sono passione, divertimento, libertà: e nella libertà siamo tutti uguali! Domani saremo tutti Koulibaly!"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui