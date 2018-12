CAGLIARI GENOA PAVOLETTI / Buone notizie per Rolando Maran in vista del prossimo match contro il Genoa.

Come comunicato dalsul proprio sito ufficiale, Leonardoè rientrato in gruppo e ha svolto l'allenamento odierno con il resto della squadra. L'attaccante potrebbe dunque essere recuperato in extremis per la sfida di mercoledì contro la squadra di. Lavoro differenziato, invece, per Ragnara causa di un affaticamento muscolare al gluteo destro.