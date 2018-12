CALCIOMERCATO INTER NANDEZ BARELLA / C'è grande fermento attorno a Nahitan Nandez. Oltre ai ritorni di fiamma di Fiorentina e Inter, c'è anche un altro club italiano che si sta muovendo per lui.

E lo sta facendo in maniera seria: si tratta del Cagliari che - come vi abbiamo svelato - ha presentato un'offerta da 9 milioni di euro per il 50% del cartellino di Nandez . Un proposta importante per i sardi che sono alla ricerca urgente di un sostituto dell'infortunato

Ma dietro questa loro mossa potrebbe esserci l'Inter: come ipotizza il 'Corriere dello Sport', infatti, Marotta e Ausilio avrebbero proposto a Giulini di prendere il giocatore in sinergia, con la possibilità magari di strappare un'opzione verso un autentico pallino della coppia meneghina: quel Nicolò Barella che piace anche al Napoli ed a diversi club inglesi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui