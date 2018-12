CALCIOMERCATO INTER NANDEZ / Pochi movimenti, ma ragionati e compatibili con le esigenze di bilancio.

Sarà questo il leit motiv del calciomercato di gennaio dell'che è chiamata a rinforzare la mediana, per regalare a Spalletti qualche alternativa in più soprattutto indove in lista ci sono i soli

Come vi abbiamo svelato qualche giorno fa, l'Inter - così come la Fiorentina - sono tornate su Nahitan Nandez, mediano del Boca Juniors reduce dalla cocente delusione per la finale di Copa Libertadores persa contro i 'cugini' del River. Come spiega 'Tuttosport', il ds Ausilio ha in programma nuovi contatti con la dirigenza degli 'Xeneizes' per cercare di trovare un accordo per il trasferimento già a gennaio: ve lo abbiamo raccontato, il club argentino potrebbe 'accontentarsi' anche di un prestito con obbligo di riscatto tenendo una percentuale in caso di futura rivendita. Ma i nerazzurri e i viola devono fare attenzione all'Atletico Madrid: dalla Spagna si vocifera di un'offerta da 20 milioni di euro da parte del 'Cholo' Simeone.

