p>CALCIOMERCATO INTER ICARD JUVENTUS / Anche, durante il premio 'Miglior manager dell'anno 2018', ha smentitosul presunto accordopernella passata estate: "Se le due società provarono a fare scambio con? I sondaggi in generale rientrano nel lavoro dei ds, ma assolutamente non ci siamo mai seduti a fare trattativa e a chiedere il prezzo - le parole di Marotta, neo ad interista e al tempo dirigente bianconero, riportate da 'fcinter1908' - Icardi è un giocatore di grande livello, però non c'è stata concretezza".

Le clamorose dichiarazioni di Wanda Nara erano già state smentite dal ds Ausilio: "Su Icardi dichiarazioni folcloristiche, non andrà mai alla Juventus e la volontà dell'Inter è quella di rinnovare e adeguare il suo contratto".

