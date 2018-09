ROMA LAZIO ORSI / Roma si ferma, è tempo di derby. Domani alle 15 va in scena un altro, spettacolare Roma-Lazio ed alla vigilia del match, ai microfoni di Sportnews.eu, ha parlato Fernando Orsi, ex giocatore e vice-allenatore biancoceleste che ha parlato dell'incontro: "Le squadre passano momenti diversi, è vero, ma il derby azzera un po' tutte queste situazioni mentali e di risultato. Il derby dà delle sensazioni e delle emozioni che vanno al di là dell’aspetto tecnico.

E’ una sfida che lascia sempre spazio a risultati imprevedibili. Vedendola adesso la situazione, sembra che la Lazio stia meglio, ma forse soltanto per la classifica; ho tanta esperienza di derby e so che spesso vince la squadra che alla vigilia pare più in difficoltà. Ci sono tante cose che incidono sul risultato di un match simile, è comunque un derby aperto".

Orsi, poi, aggiunge: "Entrambe hanno molto da perdere. Uomo derby? Leiva per la Lazio e Pastore per la Roma. Mi sembrano i due giocatori, il primo per personalità e il secondo per grande qualità tecnica, che possono incidere più di altri. Pronostico? Parlo da tifoso, anche se non dovrei. Vince la Lazio".