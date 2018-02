SAMPDORIA VERONA PECCHIA / Il Verona esce sconfitto dalla gara contro la Sampdoria e non riesce a fare un salto in avanti nella lotta per non retrocedere. Ne ha parlato ai microfoni della 'Rai' il tecnico Pecchia che non ha nascosto i demeriti della sua squadra: "E' una sconfitta pesante, hanno meritato la vittoria, anche rispetto alla gara con la Roma.

Dobbiamo continuare a crederci, oggi c'è sato meno entusiasmo, meno personalità. Il mercato ha peggiorato le cose? Abbiamo qualche punto in più rispetto all'andata, il discorso dei nuovi arrivati non c'è. Resto convinto che i giocatori possono dare il loro contributo. Sapevamo che sarebbe stata una stagione impegnativa, ma dobbiamo restare uniti. E' un campionato nel campionato, anche le altre vengono da momenti negativi".