CALCIOMERCATO SPAL BONIFAZI TORINO CAGLIARI BENEVENTO - Adesso è tornato disponibile dopo un periodo di stop per infortunio, ma Kevin Bonifazi non ha praticamente mai avuto spazio nell'undici di Sinisa Mihajlovic in questa prima metà della stagione. Una sola presenza col Torino per lui, 90 minuti in campo nella sfida di Coppa Italia contro il Carpi del 29 novembre scorso (match vinto dai granata, 2-0 il risultato finale). Per questo, a gennaio è destinato a lasciare il Piemonte per cercare spazio altrove. Tre squadre di serie A sono quelle maggiormente interessate: Benevento, Spal e Cagliari. Ma, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, in pole position c'è la società ferrarese che riaccoglierebbe il 21enne difensore, dopo la straordinaria cavalcata della scorsa stagione, culminata con la promozione della Spal di Semplici nella massima serie. In ogni caso, in caso di addio, il Torino lascerà partire Bonifazi solo in prestito secco: segno che la società di Cairo crede molto nel talento difensore per il futuro.