DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e trattative del 6 luglio

Tutte le ultime notizie di calciomercato di oggi in diretta: gli aggiornamenti sulle principali trattative in Serie A e non solo

Sono giorni bollenti sul calciomercato. La Juve concluderà l’assalto a Di Maria, ma intanto pensa anche alla difesa.

L’Inter si concentra sulle uscite, in attesa di altre entrate; occhio anche al Milan, pronto a rinforzare la trequarti. Seguite su Calciomercato.it tutti gli ultimi aggiornamenti in diretta.

Ore 12.20 – Attese novità sul fronte Gila-Lazio. Le visite mediche del nuovo arrivo biancoceleste si tingono infatti di giallo

ORE 12.15 – Il Manchester United su Lautaro Martinez, con 90 milioni l’Inter lo cede e apre la porta a Dybala.

ORE 11.20 – La Juventus monitora Pavard per il dopo de Ligt, il francese valutato 39 milioni dal Bayern.

ORE 10.50 – Visite mediche per Pessina al Monza, le prime dichiarazioni del centrocampista della Nazionale.

ORE 10.40 – Dzeko al Monza può liberare Dybala per l’Inter. In Brianza, testa a testa con Icardi per l’attacco.

ORE 10.30 – Lazio su Luis Maximiano, il portiere del Granada costa 12 milioni: nodo formula

ORE 10.10 – Inter, UFFICIALE l’acquisto di Bellanova

ORE 9,15 – Giorni decisivi in casa Inter per la cessione di Skriniar. Si può chiudere entro il weekend.

ORE 9.00 – In programma oggi un summit tra Ramadani e la Juventus: si farà il punto della situazione per Koulibaly e non solo.

ORE 8.30 – Angel Di Maria è atteso a Torino per iniziare la sua nuova avventura in bianconero: venerdì sarà il giorno delle visite mediche.