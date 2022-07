Calciomercato Lazio, altri tre addii UFFICIALI: arrivano i comunicati

La Lazio, in attesa dei nuovi acquisti, continua anche a sfoltire la rosa: oggi sono arrivati altri tre addii ufficiali

La Lazio di Maurizio Sarri è già in ritiro, anche se con una rosa di titolari ancora molto ridotta. Ad Auronzo di Cadore, infatti, mancano parecchi giocatori per diversi motivi: oltre ai nazionali come Acerbi e Milinkovic-Savic, non sono arrivati neanche due dei tre nuovi acquisti visto che Gila e Marcos Antonio saliranno in ritiro nei prossimi giorni, così come Patric e Cataldi.

Ad Auronzo c’è solo Cancellieri in questo senso mentre rispetto allo scorso anno la rosa della Lazio ha perso diversi altri giocatori, a partire da quelli andati via a scadenza come Leiva (andato al Gremio), Strakosha e Luiz Felipe che è stato ufficializzato dal Betis. Oggi, inoltre, i biancocelesti hanno annunciato altri tre addii, tutti e tre già ampiamente noti in realtà. Il primo è stato quello di Bobby Adekanye che è tornato in Olanda a titolo definitivo al Go Ahead Eagles. Stessa cessione per Denis Vavro, uno dei flop di mercato più importanti degli ultimi anni a Formello, che è tornato una volta per tutte al Copenaghen.

Lazio, saluta anche Reina: “Un onore difendere questa maglia”. Si tratta per Maximiano

Infine c’è stato il saluto di Pepe Reina, che rientrerà in Spagna e in particolare al Villarreal. Oggi il portiere ha salutato sui social la Lazio con una bella grafica e un messaggio speciale: “È stato un piacere difendere questi colori ed entrare nella storia della SS Lazio cercando sempre, dentro e fuori il campo, di onorare la maglia. Lascio grandi compagni, amici e ringrazio tutti di vero cuore! Vi auguro di continuare a volare alto e tantissima fortuna sempre! Grazie Mille!” E pronta è stata la risposta dei biancocelesti: “Grazie Pepe, è stato un onore averti avuto nella nostra famiglia”.

Un addio pesante a Formello, soprattutto per lo spogliatoio: Reina è stato benvoluto fin dai primi minuti in cui è arrivato alla Lazio e lo dimostra anche la valanga di saluti da parte dei suoi compagni (ed ex) tra i commenti di Instagram. Da Lazzari a Luis Alberto, Strakosha, Romero, Zaccagni, Moro, Armini, Adamonis, Hysaj, Jony e Pedro. Ora sta a Lotito e Tare trovare dei sostituti più che all’altezza, con Maximiano che è balzato in pole ma – come vi abbiamo raccontato – manca l’accordo sulla formula con il Granada. Tre addii che comunque alleggeriscono la rosa, numericamente e a livello di ingaggi, permettendo anche un po’ di spazio di manovra in più alla società.