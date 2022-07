La priorità della Lazio resta la ricerca del nuovo portiere. Le ultime sul possibile arrivo di Maximiano a Roma

La Lazio ha una casella da coprire, una delle più importanti per costruire una squadra di livello. Stiamo parlando del portiere, ruolo da sempre complicatissimo e nevralgico, anche per costruire gioco.

Una casella vuota che ora, al netto delle tensioni in società e con l’allenatore, Lotito vuole occupare. E uno dei nomi più quotati resta quello di Luis Maximiano. Vi abbiamo riportato nelle scorse ore come l’estremo difensore classe ’99 del Granada fosse un profilo più che gradito dalla Lazio, probabilmente il preferito. L’interesse, dunque, non è in discussione, ma occhio al prezzo: per Maximiano, infatti, servono 12 milioni di euro. E il problema attualmente potrebbe riguardare la formula d’acquisto.

CM.IT | Lazio punta Maximiano: si tratta sulla formula

Sono ore di lavoro per tentare di portare a termine il colpo in entrata. Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, gli intermediari sono all’opera per trovare un accordo tra le parti. Il Granada, però, attualmente vuole la cessione a titolo definitivo, mentre la Lazio farebbe l’affare in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Vedremo chi avrà la meglio e se si riuscirà a trovare la quadra: di certo, Maximiano è un profilo che piace e i biancocelesti hanno urgenza di trovare il nuovo portiere.