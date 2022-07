Calciomercato, Inter attenta: lo United torna su Dybala

I tentennamenti della società nerazzurra sulla Joya stanno producendo le prime conseguenze: c’è un club pronto all’assalto per l’argentino

Tra i due litiganti – ormai alla corsa per Paulo Dybala si è iscritto a pieno titolo anche il Milan – il terzo gode. Questo potrebbe essere il titolo che tra qualche settimana (o qualche giorno?) le cronache sportive potrebbero registrare a proposito del futuro dell’argentino. L’operazione che avrebbe dovuto portare l’ormai ex Juve ad Appiano Gentile pareva chiusa, ma i tentennamenti dei nerazzurri hanno riaperto la corsa.

La necessità di fare cassa con qualche cessione eccellente ma dolorosa – si legga Skriniar – o con la partenza di qualche esubero sul fronte offensivo – Sanchez e Correa i papabili a salutare la truppa – sta condizionando la strategia di Marotta. Appurato l’inserimento di Paolo Maldini nella corsa all’argentino, dalla Spagna rimbalza una voce che mette in allarme i due club meneghini.

Dybala, irrompe ten Hag: il punto

Già calatosi perfettamente nella realtà inglese, Erik ten Hag sembra avere le idee chiare sui profili sui quali costruire lo United dell’immediato futuro. Dopo il pressing su Frenkie de Jong e su Matthijs de Ligt – suoi pupilli ai tempi dell’Ajax – l’allenatore olandese sta provando faticosamente a trattenere Cristiano Ronaldo, che vuole cambiare aria.

Forse l’arrivo di Paulo Dybala, per il quale i Red Devils sarebbero in procinto di portare un assalto, potrebbe convincere il portoghese a restare a Manchester. Anche qualora l’eventuale presenza delle Joya non assolvesse la funzione desiderata nei confronti di CR7, l’argentino sarebbe la pedina giusta per un attacco che aspetta ancora Antony, il brasiliano dei Lancieri sul quale però il club olandese starebbe facendo delle resistenze. Inter e Milan sono dunque avvertite: c’è anche lo United sul loro oggetto del desiderio…