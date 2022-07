Sprint Juventus: summit a Milano e triplo assalto all’Inter

La Juventus entra nella fase più calda del suo calciomercato. La Vecchia Signora, infatti, ha in programma un summit per uno dei suoi grandi obiettivi

La Juventus non ha alcuna intenzione di fermarsi e va caccia degli obiettivi giusti per rinforzare la squadra, praticamente in ogni reparto.

Se a centrocampo e in attacco Paul Pogba e Angel Di Maria sono nomi ormai vicinissimi, attenzione a ciò che potrebbe succedere in difesa. Il principale profilo per la società e Massimiliano Allegri corrisponde al nome di Kalidou Koulibaly. Il centrale è in scadenza a giugno 2023 con il Napoli e, dopo l’addio di Giorgio Chiellini, sembra il calciatore ideale per blindare la retroguardia. E attenzione, intanto, a ciò che succederà sul fronte de Ligt, per cui il Chelsea è in pole, ma occhio anche al Bayern. Ma torniamo a Koulibaly. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, è in programma oggi un summit tra la Juve e l’agente del difensore Fali Ramadani. Servirà a fare il punto della situazione e capire se un’offensiva è davvero realizzabile. E non è l’unico nome per la Vecchia Signora.

La Juventus rinforza la difesa: triplo duello con l’Inter

Sono diversi i nomi che circolano e potrebbero rinforzare sensibilmente la Juve. In primis, occhio a Gleison Bremer, per cui l’Inter è in vantaggio ma i bianconeri fiutano l’inserimento. Un altro profilo per cui i bianconeri potrebbero entrare in rotta di collisione con i nerazzurri è quello di Nikola Milenkovic. L’agente è lo stesso di Koulibaly, viene facile pensare che una chiacchierata all’interno del summit verrà fatta. Infine, c’è anche Manuel Akanji, anche lui accostato all’Inter nelle ultime ore. Insomma, Koulibaly è il nome caldo ma attenzione alle trattative per cui il derby d’Italia è già pronto a partire.