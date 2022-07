Intreccio Dzeko-Icardi: piano Inter per un attacco stellare

L’Inter deve giocare d’attesa per Dybala, lo spazio per la ‘Joya’ può essere ‘liberato’ da Dzeko: nuova proposta per il bosniaco

L’Inter si conferma la squadra più attiva sul mercato tra le big, mettendo a segno l’acquisto numero cinque di una sessione di trasferimenti piuttosto intensa soprattutto negli ultimi giorni. Dopo Onana, Mkhitaryan, Lukaku e Asllani, ufficializzato anche Raoul Bellanova. Ma ora tutta l’attenzione, è sull’acquisto che non c’è ancora stato.

L’affondo definitivo per Paulo Dybala non è ancora stato compiuto. E il motivo è piuttosto semplice. L’Inter ha bisogno di cedere in attacco per fare posto alla ‘Joya’, oltre a Sanchez che di sicuro andrà via deve partire uno tra Dzeko e Correa. Una situazione di stallo che al momento non fa registrare sostanziali novità. Né il bosniaco, né l’argentino sembrano vicini all’addio, anche se per il primo spunta una nuova pista.

Calciomercato Inter, l’addio di Dzeko la chiave per Dybala: il Monza ci prova, ma…

Secondo ‘Tuttosport’, il Monza avrebbe inserito anche il suo nome nella lista dei desideri per concludere il mercato con la ciliegina sulla torta di un bomber di primo livello. Galliani ci pensa e del resto il profilo di Dzeko gli è sempre piaciuto particolarmente. Va detto che però attualmente le probabilità di riuscita di una simile trattativa non sono particolarmente elevate. Allo stato delle cose, appare più probabile, per Galliani, riuscire a strappare il sì di Mauro Icardi, per il quale il dirigente brianzolo sta lavorando ai fianchi usando come ‘grimaldello’ anche Wanda Nara.