CM.IT – Il Monza tenta Icardi (e Wanda): il piano di Galliani per il super colpo

Il futuro di Mauro Icardi continua a far discutere in Italia e non solo. Le ultime novità sull’ex Inter: il Monza si è già mosso

Mauro Icardi è un nome che non si dimentica in Italia e a cui la Serie A continua a pensare. I suoi gol, i suoi movimenti, il suo fiuto non sono facili da trovare sul calciomercato e c’è chi l’ha capito bene.

Ma restiamo all’attualità. Maurito non rientra nei piani del PSG che vuole puntare su Gianluca Scamacca, lui però vuole fare cambiare idea alla dirigenza dei francesi e restare a Parigi anche perché ha un contratto lungo e oneroso. Wanda, moglie e agente del calciatore, lascia però uno spiraglio aperto, anche perché potrebbe avere un’opportunità importante dalla Fininvest (proprietà del Monza) in tv. Opportunità che accetterebbe con piacere visto che è tentata dal tornare sulla scena e nel mondo dello spettacolo da protagonista. Inoltre, le piacerebbe tornare a Milano, dove hanno anche un attico in centro a due passi da sede dell’Inter.

Icardi-Monza possibilità concreta: come stanno le cose

In mancanza di altre offerte da club più prestigiosi e di livello rispetto al Monza, come raccolto da Calciomercato.it, Icardi potrebbe considerare seriamente la possibilità dopo il corteggiamento di Galliani, che ha ottimi uffici con Wanda. Sarebbe sia un colpo importante a livello tecnico che ovviamente anche di grande impatto mediatico. Per Icardi potrebbe essere la piazza giusta per rilanciarsi in mancanza di altre opportunità, in un campionato che conosce benissimo e dove è stato grande protagonista. In più, si tratterebbe di fatto di una doppia operazione tra campo ed extra campo, con Pier Silvio Berlusconi, vice presidente e Ad di Mediaset, che non ha per nulla chiuso all’ipotesi Maurito. Icardi e Wanda, dopo le vacanze, questa settimana sono tornati per un paio di giorni a Milano, riconosciuti dai tifosi, ai quali si sono concessi per autografi e selfie. Non è da escludere che nelle scorse ore ci sia stato un incontro e un contatto in presenza con il Monza.

Galliani e la dirigenza del Monza si sono mossi già da qualche giorno, stanno esplorando e sondando la situazione per capire quali margini ci siano per il grande colpo Icardi. L’operazione per costi e incastri è difficile, ma non impossibile e proibitiva per il club di Berlusconi. Gli spiragli ci sono, anche se toccherà trovare quadra e incastri giusti per un affare che ad oggi rimane complicato, ma sul quale il Monza sta lavorando senza lasciare nulla di intentato. Un affare che potrebbe decollare in prestito con opzione di riscatto e ingaggio pagato in parte dal PSG (Icardi guadagna 8 milioni più bonus a stagione). Può essere la formula giusta per accontentare tutte le parti in causa, col Monza che può sfruttare la volontà del PSG di mettere sul mercato Icardi per far spazio a un altro centravanti. E Scamacca resta in pole.