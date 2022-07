Calciomercato Juventus, 39 milioni per l’erede di De Ligt

L’addio di de Ligt alla Juventus prende sempre più corpo, salgono le quotazioni di un nome in particolare per sostituirlo: è sfida a tre

Nelle ultime settimane, il rapporto tra la Juventus e de Ligt sembra aver preso una direzione precisa. Il rinnovo dell’olandese è in salita, come raccontato da Calciomercato.it, si va verso una cessione se dovesse arrivare alla dirigenza bianconera una proposta in linea con il valore del calciatore.

Un ‘sacrificio’ necessario sul piano economico, per non rischiare una minusvalenza nella prossima estate, a un anno dalla scadenza dell’attuale accordo. Le pretendenti, lo sappiamo, non mancano. La Juventus ha avviato discorsi approfonditi con il Chelsea per de Ligt e può dar luogo a un asse con i ‘Blues’ con vari nomi sul piatto, occhio anche al possibile derby di Manchester per il difensore olandese. Ma negli ultimissimi giorni, sembra esserci un’altra pista che può diventare più calda: quella con il Bayern Monaco. Che a sua volta può riservare intrecci interessanti.

Calciomercato Juve, occasione Pavard per il dopo de Ligt: gli scenari

Avevamo già spiegato di come il Bayern potrebbe inserire Benjamin Pavard nella trattativa per de Ligt. Il francese, dal canto suo, vedrebbe di buon occhio una partenza, per poter giocare in un’altra squadra come difensore centrale più che come laterale, opzione che in Baviera si allontana sempre di più. Il campione del Mondo 2018, secondo ‘KPMG’, viene valutato dal Bayern 39 milioni di euro. Ma su di lui c’è anche l’interessamento dell’Atletico Madrid e del solito Chelsea.