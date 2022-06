CM.IT | Nodo De Ligt-Juventus sul rinnovo: scenario attuale e 4 possibili destinazioni

Il futuro di Matthijs De Ligt alla Juventus è tutt’altro che sicuro

Il futuro di Matthijs De Ligt alla Juventus si è improvvisamente complicato in seguito alle dichiarazioni polemiche pronunciate nella giornata di ieri dal difensore olandese. Il rinnovo di contratto del quale si era discusso nelle ultime settimane con il club bianconero potrebbe non arrivare, a causa della nuova politica per gli ingaggi.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, la Juventus avrebbe già pensato ad una proposta per il rinnovo del contratto di De Ligt, in scadenza il 30 giugno 2024. Un’offerta che si aggira sui 7,5 milioni di euro compresi di bonus, decisamente al ribasso rispetto agli attuali 12 guadagnati dall’olandese. Nessuna sorpresa, visto che il club bianconero ha fissato a 7,5 la quota massima per gli stipendi dei propri calciatori.

La risposta è stata chiara: a queste cifre De Ligt con la Juventus non rinnova. Il difensore non ha alcuna intenzione di ridursi l’ingaggio perché sa di appartenere ad un’élite di difensori che può giocarsi grandi titoli in club che gli consentano di vincere la Champions League.

Sul sondaggio del Manchester United di cui si è parlato, va sottolineato che questo non è stato accolto con entusiasmo da De Ligt, soprattutto perché i ‘Red Devils’ non potrebbero garantirgli uno stipendio da 12 milioni.

Calciomercato Juve, 4 destinazioni per De Ligt

Prima di entrare nel dettaglio dei possibili club che potrebbero accontentare le richieste sportive ed economiche di Matthijs De Ligt, va specificato che ad oggi la Juventus non ha ricevuto alcuna offerta ufficiale e che, secondo lo scenario attuale, l’olandese dovrebbe rimanere almeno per un’altra stagione a Torino.

Anche se, ad un anno dalla scadenza – qualora realmente le parti non riuscissero a raggiungere un accordo – al club bianconero converrebbe trovare subito una soluzione in uscita per lui invece di attendere la prossima estate e correre il rischio di incassare meno rispetto al reale valore del centrale ex Ajax.

Al momento De Ligt direbbe sì solamente a quattro squadre, se vi fossero le condizioni economiche. Ovviamente in primis il Real Madrid, che avendo preso Rudiger in questa fase non va considerato come reale concorrente. Paris Saint Germain, Manchester City e Liverpool sono gli altri tre club. Se da queste squadre dovessero arrivare delle offerte con lo stesso stipendio che percepisce attualmente alla Juventus (12 milioni), De Ligt accetterebbe di andare via.

Ma al momento – va sottolineato – il difensore rimane alla Juventus, perché offerte, né da queste squadre né dal Manchester United, concretamente non ne sono arrivate.