CM.IT | Derby di Manchester per de Ligt: tutti i dettagli

Interesse di Manchester United e City per de Ligt: le ultime novità in casa Juventus anche sul fronte rinnovo

Tiene sempre banco in casa Juventus anche la situazione legata al futuro di Matthijs de Ligt. Per il centrale olandese si parla ormai da tempo di un possibile rinnovo con i bianconeri, ma non mancano i corteggiamenti e le sirene estere.

Come raccontato nelle scorse settimane da Calciomercato.it, la dirigenza della Juventus avrebbe già pensato ad una proposta per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Un’offerta che si aggira sui 7,5 milioni di euro compresi di bonus, decisamente al ribasso rispetto agli attuali 12 guadagnati dall’olandese. La società bianconera ha infatti fissato a 7,5 la quota massima per gli stipendi dei propri calciatori.

Calciomercato Juventus, City e United su de Ligt

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, però, non si sono registrati nuovi passi avanti sul fronte rinnovo. La novità riguarda invece l’interesse di United e City: entrambi i club di Manchester hanno mosso i primi passi concreti con l’entourage del calciatore, dei primi contatti che non sono ancora sfociati in vere e proprie offerte ufficiali alla Juventus. Il club bianconero, dal canto suo, resta in attesa di proposte, che dovranno comunque superare almeno i 70 milioni di euro per sedersi al tavolo delle trattative.

La società parlerà a breve con il gruppo Raiola per fare il punto e discutere anche il futuro di Luca Pellegrini. Si lavora alle condizioni per l’uscita del terzino bianconero: sul giocatore c’è il forte interesse del West Ham in Premier League.