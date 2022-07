Juventus, nuova big su de Ligt: scambio col campione del mondo

Juventus, su de Ligt piomba una nuova big: possibile lo scambio con il campione del mondo

Continuano ad intensificarsi le voci di un possibile addio di Matthijs de Ligt dalla Juventus. L’olandese è corteggiato da moltissimi top club europei e il suo futuro rappresenta un grosso punto interrogativo. Il difensore ha un contratto con i bianconeri sino al 2024 e senza rinnovo potrebbe partire.

Dalla Germania sottolineano come sul giocatore si sia fiondato il Bayern Monaco. Il club tedesco vorrebbe infatti approfittare della fase di stallo del rinnovo del giocatore olandese e quindi bussare alle porte della Juve per acquistarlo. Il club bavarese ha perso Sule, partito a costo zero per il Borussia Dortmund e dovrà quindi cercare un nuovo innesto al centro della difesa.

Bayern, assalto a de Ligt: Pavard sul piatto

Come riferisce ‘Sky Deutschland’, il Bayern osserva attentamente la situazione de Ligt e il giocatore sarebbe ben felice di trasferirsi in Germania. Il direttore sportivo dei bavaresi avrebbe tra l’altro già parlato con il giocatore e il Bayern sarebbe disposto ad arrivare sino a 60 milioni di euro. Una cifra lontana dagli 80 milioni di euro richiesti dalla Juventus.

Una cifra che potrebbe essere giudicata troppo bassa dalla Juventus, ma il Bayern potrebbe anche provare ad inserire una contropartita tecnica che potrebbe convincere i bianconeri. La contropartita in questione sarebbe quella di Benjamin Pavard. Con l’acquisto di Mazraoui, arrivato a costo zero dall’Ajax, lo spazio per il francese potrebbe ridursi e Pavard, che nasce tra l’altro come centrale difensivo, potrebbe essere quindi il profilo giusto per tentare di convincere i bianconeri. Il giocatore transalpino, anche lui sotto contratto sino al 2024, piace al club di Torino da tempo, ma sulle sue tracce ci sarebbero anche Chelsea e Atletico Madrid.