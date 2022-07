Svolta Inter, si chiude entro il weekend

Sono nuovamente giorni decisivi in casa Inter: possibile chiusura dell’affare entro il weekend

È iniziata anche la nuova stagione dell’Inter, una delle squadre più attive in questa prima fase di calciomercato estivo.

Marotta, infatti, ha già regalato a Simone Inzaghi il ritorno di Lukaku, Mkhitaryan, Onana e Bellanova, mentre nei prossimi giorni potrebbe andare in porto la cessione eccellente di questa sessione di mercato: il PSG ha alzato il pressing per Milan Skriniar e sembra intenzionato a chiudere il prima possibile. “Per quanto riguarda il mercato io sono su una botte di ferro. Sappiamo cosa hanno fatto i dirigenti nella situazione in cui siamo. Skriniar ha fatto un campionato straordinario e il 10 arriverà in ritiro, poi vedremo cosa succederà. L’anno scorso abbiamo parlato tanto di Lukaku e poi è partito. Oggi succede una cosa, tra 15 giorni può succedere tutt’altro. Ma con la società lavoriamo sempre a stretto contatto”. Ieri, in conferenza stampa, Simone Inzaghi si è espresso così sulla situazione del difensore slovacco. Il PSG è pronto a rilanciare e Skriniar potrebbe anche non arrivare il prossimo 10 luglio ad Appiano Gentile.

Calciomercato Inter, il PSG vuole chiudere per Skriniar

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il PSG vuole chiudere per Skriniar entro il fine settimana. Pronto un rilancio sui 70 milioni di euro, vicino agli 80 richiesti dal club nerazzurro. Le parti potrebbero presto trovare un’intesa, con il centrale slovacco che sembra ormai diretto verso Parigi.