Brekalo via per un motivo: lo vogliono in quattro

Il giocatore vuole assolutamente giocare la Champions: oltre alle piste italiane, restano due squadre straniere sul talento

Già inseguito dalla Lazio nella scorsa sessione estiva di calciomercato, il giocatore si è alfine accasato al Torino, dove, dopo un inizio un po’ in sordina, si è affermato come uno dei migliori prospetti della squadra granata.

La realtà piemontese inizia però a stare un po’ stretta al classe ’98, desideroso di mettersi alla prova in un club più ambizioso. Che possa giocare in Champions, per inciso. L’ex Wolfsburg, corteaggiato da tempo da Milan e Napoli, ha già dato il suo virtuale addio a Ivan Juric. Il futuro però potrebbe essere lontano dalla Serie A. Atletico Madrid ed Eintracht Francoforte non si sono ancora tirate fuori dalla corsa al talento.

Brekalo, parte l’asta internazionale: Milan e Napoli rischiano la beffa

Legato al Toro da un contratto in scadenza nel 2023 – e che il diretto interessato non ha alcuna intenzione di rinnovare – Josip Brekalo fa gola un po’ a tutti. Il prezzo relativamente basso, soprattutto in relazione alla resa sul campo, del suo cartellino ha attirato l’interesse di diverse società. Tra queste, come anticipato, Atletico ed Eintracht sono sul punto di sferrare l’attacco.

Il calciatore ha in testa solo la Champions League: competizione che giocherebbe anche se andasse a Milano o a Napoli, ma c’è da tenere nel giusto conto l’accordo col club granata. Le due società straniere hanno certamente le capacità economiche per soddisfare le richieste del patron Cairo, che forse potrebbe spingersi a chiedere fino a 20 milioni per il suo gioiello.