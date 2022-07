CM.IT | Calciomercato Juventus, bivio Dragusin: novità per Cambiaso

Dragusin è di fronte ad un bivio: la scelta del difensore può cambiare la trattativa che porterà Cambiaso alla Juventus

La Juve ha voglia di mettere le mani su Andrea Cambiaso, il prima possibile. I bianconeri, come raccontato, sono da tempo sulle tracce del 22enne polivalente esterno del Genoa.

I due club hanno raggiunto, di fatto, un’intesa di massima per il trasferimento dl calciatore, capace di giocare sia a destra che a sinistra, in bianconero: un conguaglio da 3 milioni di euro più bonus, più il cartellino di Dragusin, valutato 5 milioni.

La trattativa, però, ha subito un rallentamento per i dubbi del difensore rumeno, che non è convinto di accettare il club ligure. Come raccolto da Calciomercato.it, c’è una differenza di vedute all’interno dell’entourage di Dragusin: una parte spinge per il Genoa, l’altra per il Vitesse. Trasferendosi al Grifone guadagnerebbe quanto percepito a Torino; volando in Olanda, invece, lo stipendio del centrale sarebbe decurtato del 30% ma avrebbe modo di mettersi in mostra nel massimo campionato, l’Eredivisie, e non in Serie B. Sono ore di riflessione per l’ex Salernitana.

Si sta dunque valutando la possibilità che l’affare Cambiaso alla Juventus vada in porto senza il cartellino di Dragusin se la situazione non dovesse sbloccarsi.