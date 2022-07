CM.IT | Juventus e Genoa al lavoro per Cambiaso e Dragusin: le ultime

L’operazione sull’asse Juventus-Genoa dovrebbe portare Cambiaso in bianconero e Dragusin in rossoblu

Il raduno della Juventus è partito oggi e si avvicinano anche i comunicati ufficiali delle prime operazioni in entrata del club bianconero. Su tutti, quelli che riguardano Paul Pogba e Angel Di Maria, attesi a Torino entro la fine di questa settimana.

In uscita è sempre bollente il nome di Matthijs de Ligt, conteso da Chelsea e Bayern Monaco, un’operazione che potrebbe sbloccare anche altre operazioni in entrata per la squadra di Massimiliano Allegri. Nicolò Zaniolo della Roma è in rampa di lancio, affare da circa 50 milioni di euro, mentre per la fascia sinistra di difesa si cerca l’intesa definitiva per Andrea Cambiaso.

Il 22enne polivalente esterno del Genoa è da tempo nel mirino della Juventus che lo sta trattando da tempo e per il quale è stato raggiunto un accordo di massima che prevede il passaggio in rossoblu di Radu Dragusin, a titolo definitivo per 5 milioni di euro, più un conguaglio a favore dei liguri pari a 3 milioni più bonus. Mentre col giocatore nativo di Genova non ci sono problemi, c’è distanza tra il rumeno, lo scorso anno alla Sampdoria e alla Salernitana, e il Grifone, come raccontato dalla nostra redazione il 28 giugno scorso.

Juventus-Genoa, da trovare l’accordo con Dragusin

E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la distanza tra il Genoa e l’entourage di Radu Dragusin non è ancora stata colmata del tutto. Nello stesso tempo, però, tutte le parti sono al lavoro per cercare di arrivare ad un accordo soddisfacente per poter dare il via libera alla chiusura dello scambio con la Juventus. C’è ancora da lavorare e, in caso di fumata nera, sullo sfondo resiste il Parma di Fabio Pecchia, interessato al 20enne calciatore di Bucarest, Ma adesso tutta l’attenzione è concentrata sulla trattativa col Genoa, solo successivamente si parlerà di altre opzioni. Come sempre, vi terremo aggiornati.