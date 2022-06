CM.IT | Juventus-Cambiaso, l’esito dell’incontro tra il Genoa e Dragusin

Prosegue la trattativa tra Juventus e Genoa per Cambiaso, ma manca l’accordo con la contropartita, ovvero Dragusin

La Juventus insiste per Andrea Cambiaso. In questi giorni i bianconeri hanno chiuso per Pogba e praticamente definito l’arrivo a parametro zero anche di Angel Di Maria, che a meno di nuovi ribaltoni sarà bianconero.

Per Cherubini continueranno a essere giorni caldissimi, in particolare sul fronte esterno sinistro. L’obiettivo numero uno è ormai Andrea Cambiaso, mancino del Genoa autore di un’ottima stagione nonostante la retrocessione del Grifone. Inter e poi anche Atalanta hanno fatto un tentativo, ma la Juventus è poi balzata in vantaggio ed è vicina alla chiusura. Cifre e contropartita erano stabilite, l’incontro di oggi poteva essere decisivo in tal senso ma così non è stato. Nell’affare infatti dovrebbe rientrare Radu Dragusin, che quindi giocherebbe in rossoblù l’anno prossimo: il romeno viene valutato 5 milioni, con la Juve che verserebbe così altri 3 milioni più bonus per Cambiaso. Come raccolto da Calciomercato.it, c’è distanza tra Dragusin e il Genoa dopo il vertice di oggi. Per questo ci sarà ancora da lavorare per arrivare a un’intesa e non è comunque escluso che la Juventus debba inserire altre contropartite rispetto al difensore classe 2002.